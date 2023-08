Gasperini: "Non ho mai messo un veto a Zapata, si sono dette tante cose non vere"

Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane, il futuro di Duvan Zapata sembra ormai lontano dai colori giallorossi. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "Zapata sta bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile".