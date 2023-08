Domani l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, scomparso ieri all’età di 86 anni. La cerimonia si svolgerà ad Ascoli Piceno, alle 16.30, nella chiesa di San Francesco in piazza del Popolo. Non ci sarà camera ardente. Come riporta l’Ansa, il corpo sarà poi tumulato nel cimitero civico di Ascoli.