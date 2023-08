Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic? Sul mercato non decido io, domani gioca"

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia alla gara di Coppa Italia contro il Cesena. Ha detto la sua anche sul futuro di Marko Arnautovic, finito nel mirino di Roma e Inter. Le sue parole: "Sta bene, ha svolto una buona preparazione pre-campionato. Lui sa quello che penso e io so cosa pensa lui, anche la società. Domani gioca sicuramente, poi sul mercato non decido io. Chiedete a Sartori, Di Vaio e Fenucci”