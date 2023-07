Nonostante un buon pre-campionato, Gianluca Scamacca non ha preso parte all'amichevole del West Ham contro il Dagenham & Red. L'attacante, infatti, non figura nemmeno tra i componenti della panchina a disposizione di Moyes. L'ex Sassuolo continua ad essere al centro del mercato, con la Roma che attende interessata degli sviluppi.

Your Hammers to take on the Daggers ⚒️ pic.twitter.com/Tk1ywuPOcy

— West Ham United (@WestHam) July 22, 2023