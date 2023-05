Primavera, ROMA-CAGLIARI 1-1 (32' Griger, 35' Pagano): fine primo tempo. Out Pisilli e Missori

Sconfitta e superata dal Sassuolo al 4° posto nell'ultima giornata, oggi la Roma Primavera accoglie al 'Tre Fontane' il Cagliari. La squadra di Guidi ha accumulato finora 51 punti in 31 giornate e a 270' dalla chiusura del campionato si trova a -3 dalla Fiorentina di Aquilani, terza in graduatoria, e un punto sopra la Juventus sesta. Il Cagliari, invece, occupa la 14a posizione. Nella distinta giallorossa non compaiono ne Pisilli ne Missori che potrebbero essere aggregati alla prima squadra.

PRIMO TEMPO:

45' - Fine primo tempo sul risultato di 1-1.

35' - GOL DELLA ROMA! Immediata risposta dei giallorossi che pareggiano i conti con Pagano su calcio di rigore.

32' - Cagliari in vantaggio con la rete segnata da Griger.

13' - Ammonito Vetkal per la Roma.

1' - Calcio d'inizio alla sfida.

Queste le formazioni ufficiali: