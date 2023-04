FOTO - Torino-Roma 0-1

Dopo gli stop di Inter, Milan e Atalanta, la Roma scende in campo contro il Torino con l'obiettivo di prendersi il terzo posto in classifica. Partono forte i ragazzi di Mourinho, che dopo 7 minuti beneficiano di un calcio di rigore per un tocco di mano di Shuurs. Dal dischetto realizza Paulo Dybala. Questi i principali scatti del match: