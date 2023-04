Non si sblocca il match dello Stadio Olimpico. All'intervallo, è 0-0 il punteggio di Roma-Milan. Nessun tiro in porta da parte di entrambe le squadre, che hanno dato vita a una partita finora piuttosto bloccata. Da segnalare l'infortunio di Marash Kumbulla, costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Al suo posto è entrato Edoardo Bove, con Bryan Cristante che è scalato al centro della difesa.