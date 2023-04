Da “CALORED” continuano le detrazioni fiscali al 50% e al 65%. Cambia la tua caldaia a condensazione e avrai in regalo un impianto per la purificazione dell’acqua da bere

In questi mesi è fondamentale avere a disposizione nelle proprie case i migliori impianti di riscaldamento, condizionamento e acqua calda, capaci di farvi risparmiare sulla bolletta, visti gli attuali rincari energetici, e con un occhio sempre attento al rispetto dell’ambiente.

Leader nel settore da ben 25 anni, “CALORED” fornisce assistenza ai suoi clienti su tutto il territorio capitolino e si occupa di riparazioni, installazioni e sostituzioni di caldaie, condizionatori e scaldabagni. Dove si trova? In Via Val di Non, 80/82, zona Conca d’Oro.

Dal 16 febbraio sono terminati gli sconti in fattura, ma potrete contare sulle detrazioni fiscali al 50% e al 65% in ben 10 anni per l’acquisto di caldaie e condizionatori. Ecco i dettagli: per usufruire del 50% dovrete cambiare la vostra caldaia con una a condensazione, mentre per arrivare al 65% bisognerà sostituire la caldaia a condensazione con tutte le valvole termostatiche e il cronotermostato intelligente classe V.

Per quanto riguarda i condizionatori, invece, otterrete il 50% nel caso in cui opterete per una nuova installazione, mentre raggiungerete il 65% se sceglierete di sostituire il vostro impianto, migliorando così la classe energetica.

Prima dell’installazione, i tecnici di “CALORED” effettueranno un sopralluogo gratuito e verificheranno la migliore tipologia di caldaia o condizionatore da impiantare.

I punti di forza per soddisfare tutte le richieste dei clienti sono tempestività di intervento entro le 24 ore, fornitura di ricambi originali di tutti i prodotti, servizio di assistenza e consulenza anche tramite WhatsApp al numero 338.3183307, grazie al quale "CALORED" riesce a risolvere telefonicamente buona parte delle problematiche. Basterà inviare delle foto e cercheranno di aiutarvi gratuitamente, senza la necessità di un intervento tecnico.

Come ben noto a tutti, l’acqua di Roma è ricca di calcare. “CALORED” offre le migliori soluzioni per evitare danni agli impianti di produzione di acqua calda e per tutto il mese di aprile c’è una super offerta per voi! I clienti che sostituiranno la propria caldaia a condensazione avranno in regalo un impianto per la purificazione dell’acqua da bere (microfiltrazione od osmosi inversa). A cosa serve? Depura l’acqua di rete, eliminando batteri e sostanze indesiderate grazie a particolari filtri e rendendola addirittura meglio di quella delle bottiglie.

I tecnici sono operativi dalle 8 alle 19 per qualsiasi emergenza e per fornirvi assistenza.

Contattate il numero 06.89.71.61.47. “CALORED” vi aspetta!