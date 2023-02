Stadio della Roma, Bonessio (Pres. Comm. Sport): "Opera importante per la città, aiuterebbe a riqualificare il quadrante" (VIDEO)

DA PIETRALATA ANNALISA FERRANTE - Presente al sopralluogo presso Via dei Durantini 164, nelle adiacenze dell'area in cui è prevista la costruzione del nuovo stadio della Roma, da parte della Commissione Capitolina Urbanistica insieme con la Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, il presidente di quest'ultima, Ferdinando Bonessio ha risposto ad alcune domande dei cronisti.

Queste le sue parole:

"Stiamo andando verso la proposta di realizzazione di un'opera importante per la città, un'opera che allo stesso tempo deve essere utile e sostenibile per questo quadrante di territorio a livello di trasporto, mobilità, garanzia all'accesso dell'Ospedale Sandro Pertini. Credo che siano tutti elementi di cui abbiamo bisogno e che condividerò con tutti coloro che me ne faranno richiesta".

Come risponde alle obiezioni dei comitati di quartiere?

"Gli spazi adeguati rappresentano un deficit cronico che non riguarda solo questo quartiere. Con questa struttura che verrà realizzata si potrà consegnare alla città una porzione di infrastrutture fruibili e pubbliche, a partire dal verde, ma anche aree gioco attrezzate, spazi sociali. Abbiamo chiesto all'AS Roma di andare oltre. La Roma ha una fondazione che si chiama Roma Cares, che si prende cura di città e cittadini. Abbiamo chiesto alla società di avere un progetto di cooperazione integrata sociale a partire dal Municipio. Parlo delle categorie più fragili, delle anziani, dei giovani, delle famiglie a basso reddito. Sarebbe importante e potrebbe aiutare a riqualificare questo quadrante".

Ci sono altre ipotesi sul luogo in cui costruire lo stadio della Roma o questa è l'unica possibilità?

"In questo momento non ci sono altri soggetti proponenti. L'unico soggetto proponente ha individuato quest'area, quindi rispettando le normative vigenti è giusto che l'amministrazione approfondisca questa proposta".