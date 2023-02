Roma, l'anima italiana fa felice anche Mancini

La Roma di José Mourinho ha un'anima azzurra. I recuperi di Leonardo Spinazzola e di Andrea Belotti fanno piacere al tecnico portoghese, ma non solo. Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, guarda con interesse al blocco italiano della Roma, perché molti tra i giallorossi potranno essere utili in vista dell'Europeo del prossimo anno.

Mancini (Gianluca), Cristante, Pellegrini e Spinazzola rappresentano la spina dorsale della formazione romanista, Belotti ed El Shaarawy sono gli uomini in più in una rosa allargata. Poi ci sono i giovani Bove e Volpato che stanno crescendo.

Fin dal suo arrivo a Trigoria, Mourinho ha dato fiducia al triumvirato composto da Pellegrini, il capitano, e ai suoi vice Mancini e Cristante. Non è un caso che tutti e tre sotto la gestione del portoghese abbiano rinnovato il loro contratto (a breve ci sarà l'ufficialità del prolungamento di Cristante fino al 2027) con la Roma.

Una fiducia che, al netto degli infortuni, è riscontrata dal loro utilizzo in campo: dopo Rui Patricio, il difensore è tra i calciatori con il maggior minutaggio dopo i compagni di reparto Smalling e Ibanez. Sono 2.667 quelli di Mancini, spalmati su 32 gare comprese le coppe. In un centrocampo che ha visto alternarsi molti protagonisti, l'unico sempre presente è Bryan Cristante: 33 presenze in altrettante partite, per un totale di 2.624 minuti. Qualche problema muscolare di troppo ha invece limitato l'utilizzo di Lorenzo Pellegrini, che con 2.323 minuti resta tra i fedelissimi del tecnico portoghese.

Discorso diverso per Spinazzola e Belotti: entrambi erano finiti ai margini a causa di problemi fisici e di un ritardo di preparazione. Ora stanno finalmente tornando ai loro livelli, e di conseguenza sta aumentando l'utilizzo da parte del tecnico.

El Shaarawy, infine, ha letteralmente conquistato lo Special One che, dopo la gara contro il Salisburgo, gli ha chiesto pubblicamente scusa per non averlo fatto giocare titolare. E' in scadenza di contratto, ma se rimarrà Mourinho la sua conferma sarà solo una formalità.

(Corsera)