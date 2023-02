Lecce-Roma: Wijnaldum torna in campo 181 giorni dopo l'esordio a Salerno

Centottantuno giorni. Tanto è durato il calvario di Georginio Wijnaldum, dall'esordio in maglia giallorossa a Salerno del 14 agosto dello scorso anno al ritorno in campo dopo l'infortunio alla tibia oggi, nel match contro il Lecce. José Mourinho ha inserito l'olandese a sette minuti dalla fine sul risultato di 1-1, piazzandolo in mezzo al campo al fianco di Bryan Cristante. A lasciare spazio a "Gini" è stato Nemanja Matic.