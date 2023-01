Stiramento per Spinazzola, Abraham sta bene

IL TEMPO (L. PES) - Dopo la prestazione convincente contro il Napoli, a Trigoria ieri mattina si è svolto il primo allenamento in vista della gara di domani contro la Cremonese. Lavoro di scarico in palestra per i titolari, mentre il resto della squadra si è allenata in campo. Non sarà della gara Spinazzola, uscito nell’intervallo domenica scorsa: gli accertamenti a Villa Stuart hanno rilevato una lesione di primo grado alla coscia destra. Da valutare anche le condizioni di Abraham e Matic, i due non hanno svolto esami strumentali, ma dovrebbero comunque beneficiare di un turno di riposo per tornare a disposizione di Mourinho già a partire da sabato contro l’Empoli. Previsto quindi un parziale turnover: tra i pali confermato Rui Patricio, il blocco difensivo sarà formato da Mancini, Smalling e Ibañez. Sulla fascia destra agirà Celik, pronto a tornare dal primo minuto dopo la squalifica in campionato. A sinistra è ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy. L’ottimo periodo di forma del «Faraone» - due gol nelle ultime due partite - potrebbe convincere Mourinho a schierarlo anche come seconda punta a fianco di Dybala, lasciando così rifiatare Pellegrini, ancora non al massimo della condizione fisica. A centrocampo insieme a Cristante è corsa a tre tra Bove, Tahirovic e Camara, con l’italiano leggermente in vantaggio rispetto agli altri due. Belotti è pronto a guidare l’attacco giallorosso. Il «Gallo» non parte titolare dallo scorso 3 novembre contro il Ludogorets, in quella occasione giocò al fianco di Abraham.