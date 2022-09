Problemi per Hakan Calhanoglu in casa Inter. Come fa sapere il club nerazzurro, infatti, il turco si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana, e resta quindi in dubbio per la sfida contro la Roma del prossimo 1 ottobre.

