Capello: «La garanzia è Mourinho»

IL MESSAGGERO - «La Roma che ho visto contro il Torino mi è sembrata molto concentrata. E stata la prima delle due finali indicate da Mourinho e mi pare che la squadra l'abbia interpretata nel modo giusto. Esame superato, ma adesso si sale sul palcoscenico internazionale e occorre qualcosa di più». Fabio Capello parla della Roma aspettando la finale di Conference League con il Feyenoord.

Giudizio sul Feyenoord?

«Non lo conosco bene, ma so che si sta riprendendo dopo un periodo oscuro. Gli olandesi sono sempre scomodi. Il loro campionato non è molto impegnativo e all'estero riescono a dare il massimo. Sono anche culturalmente più liberi di mente e quindi affrontano le partite senza stress».

Il Feyenoord si presenta così: spavalderia e retroguardia rivedibile. L'antagonista perfetto per Mourinho.

«José è un maestro nella gestione di situazioni come questa. Dovrà tenere alta l'attenzione e bassa la tensione. Bisogna stare con la testa sul pezzo, senza lasciarsi logorare dai nervi. L'esperienza di Mourinho è una garanzia: affronta la quinta finale europea. In gare di questo livello, si sentono molto le responsabilità. Una squadra come il Real è abituata ad affrontarle, mentre la Roma da trentuno anni non vive queste dimensioni»,

La Conference League è appena nata e secondo alcuni è la coppa dei mediocri.

«Sono chiacchiere senza senso, di chi non conosce bene i valori dello sport. Partiamo dalla considerazione che si tratta di una coppa europea e quindi ha una sua importanza. Secondo: arrivare in fondo non è stato una passeggiata. Anche la Roma, con la batosta rimediata in Norvegia, si è dovuta ricredere. Da quel giorno ha cambiato passo e ha meritato la finale. Ha eliminato il Leicester, un club inglese che un anno fa sfiorò la Champions e vinse la FA Cup».

La Roma non solleva un trofeo dal 2008: anche questo lungo digiuno dovrebbe creare motivazioni fortissime.

«Cominciare a vincere fa parte di un processo di crescita. Questa è una finale europea e per la Roma è importante. Se vuoi entrare nel circuito dei club di valore internazionale, devi mettere qualcosa in bacheca. La Conference League è un'occasione da non perdere».

Quali sono stati i fattori di crescita della Roma dopo mesi non facili?

«La squadra ha trovato compattezza e una certa solidità difensiva. Prendere meno gol è fonda mentale: si guadagna in sicurezza e autostima».

L'impatto di Mourinho?

«All'inizio ha dovuto capire quale gruppo avesse tra le mani, conoscere l'ambiente e percepire dove potesse arrivare. Chiariti questi punti, identità di gioco, continuità e risultati sono stati la logica conseguenza».