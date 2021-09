VIDEO - Mourinho: «Pellegrini sarà capitano per anni, il rinnovo si avvicina»

"Se non decide il suo procuratore, vi darò l'indirizzo di casa sua e lo potrete pubblicare sui giornali". Cita scherzosamente la notizia della sua nuova casa romana per parlare della questione su cui il suo endorsement era chiaro. Mourinho vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo di contratto del capitano giallorosso: "Per ogni giorno che passa è più vicino a firmare il contratto - dice lo Special One in conferenza stampa - . Ci sono passato in situazioni simili quando però il giocatore è vicino ad andare via, nel suo caso è diverso. Non c'è storia, lo voglio qui, la Roma lo vuole e lui vuole restare. La vicenda è prossima a finire bene"

"Il rinnovo è vicino, - prosegue - vuole far parte del nuovo progetto. All'inizio dovevo capire delle cose e volevo conoscere bene i giocatori, non solo a livello individuale ma anche nel gruppo. Anche quando Dzeko era qui non avevo ancora deciso chi sarebbe stato il capitano, volevo capire meglio il gruppo. Pellegrini con noi per tanti anni sarà il nostro capitano, Mancini il primo vice e Cristante il secondo. Deve essere un capitano per l'oggi e per il domani. Per questo non ho mai detto in modo ufficiale che Pellegrini è il nostro capitano. Ma sono convinto che firmerà presto e posso dire che sarà il nostro capitano per tanti anni, affiancato da due bravi vice come Mancini e Cristante"