La Roma è in campo per la sesta giornata del massimo campionato di Serie A 2021/2022. L'avversario è la Lazio di Maurizio Sarri, per un derby che sembra essere fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Per questo motivo nella tribuna dello stadio Olimpico sono presenti Dan e Ryan Friedkin, che continuano a seguire la Roma e sostenere gli uomini di José Mourinho.