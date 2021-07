Trigoria: nel giorno di Mourinho al 'Fulvio Bernardini' c'è anche Totti

Una coincidenza che sicuramente non passerà inosservata. Nel giorno dello sbarco a Roma di José Mourinho e della prima volta dello Special One a Trigoria, al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' c'è anche un gradito ritorno. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica, Francesco Totti è segnalato all'interno del centro sportivo giallorosso.

Non è ancora chiaro il motivo della visita dell'ex capitano, che potrebbe essere legata al documentario sullo sbarco di Mourinho a Roma che sarà realizzato dalla casa di produzione dei Friedkin. Nelle scorse settimane lo stesso ex numero 10 aveva escluso un suo possibile ritorno in società.

(Tele Radio Stereo)