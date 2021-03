Twitter: la Roma ricorda la storico 3-0 contro la Juventus del 1986 (VIDEO)

Il 16 marzo non è data qualunque per i colori giallorossi. 35 anni fa, infatti, la Roma batteva 3-0 la Juventus in un Olimpico strapieno. Fu un successo storico, firmato dalle reti di Graziani, Pruzzo e Cerezo. A dare spettacolo furono soprattutto le coreografie dei tifosi giallorossi, e la Roma, su twitter, ha voluto ricordare quel giorno: "Prima lo spettacolo sugli spalti ...poi quello sul campo con i gol di Graziani, Pruzzo e Cerezo"

