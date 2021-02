Facebook, Montuori (ass. Urbanistica): "La AS Roma ci dice che oggi non ha senso pensare a una operazione che veda altro che uno stadio ridimensionato nella capienza"

Luca Montuori, assessore capitolino all'Urbanistica, ha postato sul proprio profilo Facebook un lungo commento in merito alla vicenda di Tor di Valle e dello stadio della Roma. Queste le sue parole: «Nostri programmi puntano a chiudere l’esperienza della espansione per sviluppare la città in aree già infrastrutturate. Fermiamo le rotative e riattiviamo la capacità di riflessione. La lettera inviata dal nuovo management della Roma non riguarda le procedure in corso, non parla di ritardi, di disequilibrio di opere pubbliche o di problemi con Roma Capitale. La convenzione infatti è pronta, gli atti sono definiti da tempo, la conferenza dei servizi si è conclusa positivamente in Regione. Sarebbe bastata una firma per andare avanti. La AS Roma ci dice che oggi non ha senso pensare a una operazione che veda altro che uno stadio ridimensionato nella capienza e un atteggiamento più attento all'ambiente. Non entro oltre nel merito della nota in cui la società sportiva, prendendo le distanze dal precedente management. È nostro dovere invece interrogarci oggi sulla crisi che stiamo vivendo, osservarla come l'ultima accelerazione di una transizione che già a partire dal 2008 aveva reso obsoleti alcuni metodi di intervento sulla città. Si sono arenati negli anni i faraonici progetti dei grandi centri commerciali e dei quartieri residenziali sperduti nella campagna, mentre la struttura economica che doveva sostenere l'attuazione del nostro PRG è evaporata da tempo. È una transizione che fino a oggi non si è voluto vedere pensando che il modo migliore fosse chiudere gli occhi e sperare che tutto ripartisse come prima o che la catastrofe toccasse ad altri».

(Adnkronos)