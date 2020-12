Roma: nel 2020 nessun club nei massimi campionati europei ha segnato con più giocatori dei giallorossi

La Roma si prepara a chiudere il 2020 ed è quindi il tempo di fare alcuni bilanci. Il sito sportivo di statistiche Opta ha così riportato la notizia secondo la quale nei cinque maggiori campionati europei i giallorossi sono la squadra che è riuscita a mandare in gol il maggior numero di giocatori, venti per la precisione. La speranza è che nel 2021 questa statistica possa continuare a crescere, così come Fonseca confida possa crescere anche quella del numero di reti realizzate in ogni singola partita, magari operando appositamente sul mercato.

