Giuly: "Anche se ho vinto la Coppa Italia e siamo arrivati ​​secondi in Serie A, a Roma non ero molto contento"

Ludovic Giuly, calciatore francese che ha militato nella stagione 2007/2008 nella Roma, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo in cui, tra le altre cose, ha parlato anche della sua esperienza in Italia con la maglia giallorossa. Queste le sue parole.

Dopo il Barcellona, la brevissima esperienza di un anno in Serie A con la Roma. Ti è piaciuta questa tappa italiana?

Francamente, quando lasci il Barça e ti ritrovi in ​​Italia, è un po' complicato. Non era proprio il mio stile di gioco, per questo sono rimasto in giallorosso solo un anno. Anche se ho vinto la Coppa Italia e siamo arrivati ​​secondi in Serie A, a Roma non ero molto contento.

L'Italia è famosa per essere il paese della tattica e della difesa. È vero che gli allenamenti sono il più delle volte rivolti all'aspetto difensivo?

Quando sono arrivato in Italia mangiavo tattica tutti i giorni. Ogni volta avevo dai 30 ai 40 minuti di tattica. C'era anche molto allenamento con i pesi. È stato davvero l'opposto di quello che avevo vissuto al Barça, dove si lavorava soltanto sul gioco e sul pallone.

