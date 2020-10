Braida rivela: "In passato ho suggerito Zaniolo al Barcellona"

RADIO MARCA- Ariedo Braida, ex calciatore e dirigente sportivo oltre che del Milan anche del Barcellona, è stato l'uomo che ha portato i più grandi della storia del Milan, nel club; nomi come Gullit, Kakà, Shevchenko, Thiago Silva.

Durante una lunga intervista a Radio Marca, l'ex dirigente ha lasciato trapelare un suo interesse nei confronti di Zaniolo: "Non mi hanno dato la possibilità, hanno incaricato altri per questo lavoro. Studiavo giocatori e ho scritto alcuni nomi come Haaland, del Borussia Dortmund, quando ancora giocava per il Rosenborg. Ma al club mi hanno detto di no, che non aveva il profilo del Barça. Dall'Italia ho suggerito anche altri nomi, come Barella, che ora è all'Inter, o Zaniolo, della Roma. Ma se non hai la responsabilità di eseguire questo incarico, perché è stato dato ad altri, non puoi fare nulla. Sono stato messo da parte."

