'Da Roma a Piacenza nulla è cambiato. Stefano vive': striscione dei Fedayn per Cucchi

'22-10-2009 - 22-10-2020 Da Roma a Piacenza nulla è cambiato

E’ sempre la caserma il corpo del reato - Stefano Vive'

Con questo striscione, appeso in zona Tor Pignattara, lo storico gruppo giallorosso ha voluto ricordare Stefano Cucchi nella ricorrenza della sua morte. Anche l'anno scorso i Fedayn non avevano mancato il ricordo del ragazzo romano con un altro striscione che recitava "Nulla va dimenticato, soprattutto le ingiustizie dello Stato". Toni decisamente meno forti di quello di oggi in cui c'è stato anche un riferimento agli orrori di Piacenza.