Mirante positivo, il rientro dalle vacanze agita la Roma

L’indiscrezione, perché alla fine Roma è come un piccolo paese dove tutti sanno già tutto di tutti, si era diffusa già in mattinata: “C’è un caso positivo all’interno della prima squadra oltre che in Primavera“. Alla fine si è palesato lui, Antonio Mirante, 37 anni e secondo portiere oltre che colonna portante dello spogliatoio, con un discorso via Instagram: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”. Ora è allerta massima per tutti i rientri dalle vacanze.

(Gasport)