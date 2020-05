Serie A, Sassuolo-Atalanta si giocherà il 20 giugno. La Lega chiede a Spadafora di anticipare le semifinali di Coppa Italia: si attende la risposta

La cosa certa è che la Serie A ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata, quindi Torino-Parma, Verona-Cagliari, Inter Sampdoria e Atalanta-Sassuolo. Quest'ultima partita era stata programma dalla Lega inizialmente come anticipo del turno, il 19 giugno, una decisione che non è stata però gradita dal Governo. Quindi c'è stato un dietrofront e la sfida tra gli orobici e i neroverdi è stata nuovamente fissata per il 20 giugno. Tutto comunque sarà definito il prossimo lunedì. Per quanto riguarda invece il capitolo Coppa Italia, di certa c'è solo la data della finale, fissata per il 17 giugno, in bilico rimangono le semifinali perché, inizialmente previste per il 13-14 giugno, potrebbero essere anticipate di un giorno, ovvero il 12-13 giugno, come da richiesta della Lega Serie A al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che deve ancora dare una risposta.

(Sky Sport)