Serie A: 13 e 20 giugno le due possibili date per la ripresa

In Italia Lega e presidenti di Serie A non si arrendono e vogliono portare a termine la stagione ad ogni costo. Come riporta l'emittente satellitare, le società hanno ipotizzato due possibile date per riprendere a giocare: la prima è quella del 13 giugno (con i recuperi fissati il 17 giugno), l'altra data presa in considerazione invece è il 20 giugno (con i recuperi fissati il 24).

Se si dovesse ripartire il 13 il campionato finirebbe l'1 agosto con la finale di Coppa Italia in programma il 22 luglio. Nel caso in cui invece si ricominciasse il 20 giugno si chiuderebbe comunque ad agosto ma senza giocare anche la Coppa Italia.

(Sky Sport)