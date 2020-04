VILLAR: "Non mi sarei mai aspettato di arrivare alla Roma. Dzeko è il giocatore che mi ha impressionato di più"

Ospite di una conferenza via web organizzata dalla Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Gonzalo Villar ha raccontato le sensazioni nel suo passaggio dall'Elche alla Roma che lo ha visto protagonista nello scorso gennaio.

Sul passaggio alla Roma

"Passare dall’Elche alla Roma è stato per un grande salto, all'inizio della stagione non me lo sarei mai aspettato perché era molto complicato, ma poi tutto è andato come volevo e per quello che lavoravo"

Sull'ambientamento

"Onestamente non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile nonostante fosse pieno di stelle e giocatori molto bravi. Ci hanno accolto molto bene (riferendosi anche a Carles Perez, ndr), quasi come dei fratelli minori, e ci hanno fatto approcciare molto facilmente in un campionato molto competitivo"

Sull'esordio

"L’esordio è stato un po’ amaro perché abbiamo perso, ma mi è servito per mettere il mio primo sigillo e poter dire che avevo veramente realizzato il sogno di giocare in Serie A"

Sul compagno più forte

"Dzeko è il giocatore che più di tutti mi ha impressionato, è spettacolare"

Sugli obiettivi

"Vogliamo arrivare in Champions League. In campionato ci sono tante squadre forti, sarebbe una delusione non riuscirci, ma non sarebbe un fallimento"