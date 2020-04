Sean Cox: tornano in libertà i tre tifosi della Roma che aggredirono il sostenitore del Liverpool

Simone Mastrelli, Daniel Sciusco e Filippo Lombardi, i tre tifosi della Roma arrestati per l'aggressione al sostenitore del Liverpool Sean Cox durante gli scontri che hanno preceduto il match di andata della semifinale di Champions League di due anni fa fuori dai cancelli di Anfield, sono tornati in libertà. A rivelarlo sono i media irlandesi i quali riferiscono, inoltre, come il ministero della Giustizia di Londra non abbia comunicato quando i tre sostenitori giallorossi siano stati scarcerati, e se sia una decisione dei giudici presa in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.

Simone Mastrelli, 31 anni, era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere perché secondo i giudici era stato lui ad aver sferrato il pugno a Cox mandandolo in coma per 6 mesi al Walton Neurological Center di Liverpool prima di essere portato al National Rehabilitation Hospital di Dublino per la riabilitazione neurologica in seguito ai gravi danni cerebrali riportati nell'assalto. Daniel Sciusco, di 30, e Filippo Lombardi, di 22, erano stati condannati rispettivamente a due anni e mezzo e tre anni per aver, invece, partecipato agli scontri.

