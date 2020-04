Instagram, Fonseca: "Buon compleanno Roma". Zaniolo: "Grazie per avermi accolto come se fossi nato qui" (VIDEO)

Dopo il club giallorosso, anche l'allenatore Paulo Fonseca ha voluto celebrare il Natale di Roma. "Buon compleanno Roma, anche se lontani non abbiamo mai perso il calore e la passione per te. Assieme ce la faremo", il messaggio del portoghese per i 2773 anni della città eterna, accompagnato dal video realizzato dal club in cui allenatore, giocatori, tifosi e personaggi dello speattacolo intonano "Roma, Roma, Roma".

"Tanti auguri Roma, grazie per avermi accolto come se fossi nato qui", è invece il messaggio di Nicolò Zaniolo, arrivato nell'estate del 2018 nella Capitale.