Kolarov da record: più di 5 gol a stagione dallo scorso anno. Nessuno così nei principali campionati europei

Ritorno al gol per Aleksandar Kolarov che firmando il 4-0 al Lecce ha posto il suo 6° sigillo stagionale. Nonostante l'amore con una parte di tifoseria fatichi a sbocciare, come testimoniato dai fischi che hanno accolto la sua realizzazione, il serbo è l'unico difensore, tra quelli che partecipano ad uno maggiori 5 campionati europei, ad aver segnato più di 5 reti in ognuna della ultime due stagioni.