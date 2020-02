Atalanta-Roma: terza sconfitta consecutiva per i giallorossi. Non accadeva da maggio 2014

La Roma esce sconfitta dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. La squadra di Fonseca non ha iniziato al meglio questo 2020. Quella di questa sera infatti è la terza sconfitta consecutiva in Serie A, cosa che non accadeva dalla stagione 2013/2014, quando sulla panchina giallorossa sedeva Rudi Garcia. In quell'occasione le tre sconfitte arrivarono contro Catania, Juventus e Genoa.