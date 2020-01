Roma-Torino, Belotti: «Non è finita, nervi saldi e attenzione per battere la Roma»

Queste le dichiarazioni di Andrea Belotti, attaccante del Torino, rilasciate alla stampa all'intervallo del match con la Roma:

BELOTTI A DAZN

Quasi due mesi senza gol, lo ritrova in una partita importante.

Sono contento ma la partita è ancora lunga. La Roma è forte, c'è da continuare cosi

Ce la farete?

Ce la dobbiamo fare, è una partita difficile, la Roma gioca in casa e l'Olimpico, si sa, può diventare una bolgia. Srviranno nervi saldi e farci trovare pronti quando ci metteranno in difficoltà, magari ripartire per provare a fargli male.