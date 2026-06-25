Calciomercato Roma, interesse per Kolo Muani: ma la Juventus ha trovato l'accordo col giocatore

Anche la Roma sarebbe interessata alle prestazioni di Kolo Muani. L'attaccante passato al Tottenham la scorsa stagione ma anche di proprietà del PSG, è tornato in Francia, ma non ci giocherà per molto tempo.

La Juve lo rivorrebbe e, secondo le informazioni del giornalista, anche avrebbe sondato il terreno. Dei colloqui sarebbero stati tenuti con il club giallorosso ma sarebbero stati bloccati per alcuni problemi non meglio specificati. Sull'attaccante francese rimane vivo l'interesse bianconero ma anche di alcuni club turchi. La situazione, quindi, pare subito complicata. Tant'è che un aggiornamento è arrivato poco fa: i bianconeri hanno trovato l'accordo con il giocatore.

? #PSG AS Roma are among the clubs interested in PSG striker Randal Kolo Muani.



? Talks → Held with Roma but stalled due to issues.



? Agent → Also offered him to Turkish clubs.



? Juventus → Reported €30-35M bid in June 2026.



? Galatasaray → Linked with €25-30M… https://t.co/1UbIkAdoRS pic.twitter.com/blZnRyN58d — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 25, 2026





.@juventusfc c’è l’accordo con Kolo Muani: è stata raggiunta l’intesa per il contratto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2026



