Ufficiale, Sangaré ceduto in prestito all'Elche

Operazione in uscita per la Roma, che cede uno dei suoi giovani. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Buba Sangaré all'Elche. L'esterno, protagonista con la Primavera di Federico Guidi, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito. Con un post sui propri canali social, la Roma ha salutato il giocatore augurandogli il meglio per la sua nuova avventura: "In bocca al lupo, Buba!".
? Sangaré ceduto in prestito all'Elche
In bocca al lupo, Buba!#ASRoma pic.twitter.com/wCUXpzK4YM
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 3, 2026