Calciomercato Roma: chieste informazioni per George del Chelsea

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare le corsie esterne. Come scrive Fabrizio Romano, dopo i primi contatti avvenuti a luglio, il club giallorosso ha chiesto informazioni al Chelsea per Tyrique George, giovane esterno offensivo classe 2006. Il talento dei Blues rappresenta una delle piste considerate dalla dirigenza romanista nel caso in cui Jadon Sancho dovesse continuare a non dare il via libera al trasferimento. Su di lui anche il RB Lipsia e diversi club di Premier League.
??? EXCL: AS Roma ask for Tyrique George deal conditions after initial contact revealed in July.
He’s one of the options at left winger if Sancho keeps not opening the doors to the move.
Chelsea winger on Roma shortlist as also RB Leipzig and PL clubs are still very keen. pic.twitter.com/5DlCIMAXpV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025