Nelle scorse ore Ramadani, agente di Chiesa, ha incontrato il ds bianconero Giuntoli. Il calciatore bianconero non rientra nei piani di Tiago Motta e la Roma è in forte pressing su di lui nonostante le volontà del calciatore di voler giocare la Champions League. Secondo quanto riporta il sito dell’esperto in calciomercato, i due club sono in attesa di un’apertura definitiva da parte dell’azzurro nel voler vestire la maglia giallorossa ma la Roma potrebbe non aspettarlo.

(gianlucadimarzio.com)

