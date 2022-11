Calciomercato Roma: accordo trovato tra Karsdorp e la Juventus. Contatti in corso per chiudere la trattativa

Il futuro di Rick Karsdorp sembra essere sempre più lontano da Roma. Tornato nella Capitale dopo la vacanza in Olanda, la permanenza del terzino destro appare praticamente impossibile, tanto da aver già sondato il terreno per trasferirsi in un nuovo club. Secondo quanto riportato dal sito calcistico, il ventisettenne ha già trovato l'accordo con la Juventus, alla ricerca di un vice Cuadrado. Intanto sono in corso i contatti per chiudere definitivamente la trattativa.