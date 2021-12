Fino al 2025 insieme: Nicola Zalewski, oggi, ha prolungato il suo contratto con la Roma. Dopo l'annuncio uno degli agenti del ragazzo, Giovanni Ferro, ha parlato al sito sportivo: "Sembra che la Roma lo consideri incedibile. A questo punto non è disponibile sul mercato per nessun altro club". Nei giorni scorsi erano circolate voci in merito ad un interesse del Pisa.

(sparkchronicles.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE