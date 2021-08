Calciomercato Roma, l'Atalanta ci prova per Koopmeiners. Offerti all'AZ 15 milioni più 3 di bonus

La Roma continua a muoversi sul fronte del mercato per trovare un'alternativa a Granit Xhaka, obiettivo dei giallorossi che sembra ormai essere definitivamente sfumato. Tra i nomi che Tiago Pinto vorrebbe portare nella Capitale c'è anche quello del centrocampista dell'AZ Koopmeiners. Come riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira però, sul giocatore è forte anche l'interesse dell'Atalanta che avrebbe offerto al club olandese 15 milioni più 3 di bonus. Per il centrocampista sarebbe pronto un contratto fino al 2026 da 1.5 milioni a stagione.

#Atalanta are in advanced talks and pushing to sign Teun #Koopmeiners from #AZAlkmaar. Offered €15M + 3M as bonuses: AZ want 20M at least. For the dutch midfielder ready a contract until 2026 (€1,5M/year). #transfers https://t.co/U7SN7cXPph

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2021