Mirko Antonucci, giocatore della Roma in prestito alla Salernitana, non riesce a trovare continuità in maglia granata e potrebbe già durante il prossimo mercato di gennaio lasciare la Campania. L'ex giallorosso da inizio stagione è stato impiegato solo per venti minuti dal tecnico Castori e se non riuscisse ad avere più spazio entro la sosta natalizia potrebbe chiedere di cambiare club.

(calciomercato.com)

