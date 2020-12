Calciomercato Roma: anche i giallorossi su Wehrmann in scadenza nel 2021

Jordy Wehrmann, centrocampista che all'occorrenza può agire anche da difensore centrale di proprietà del Feyenoord, è uno dei nomi più seguiti dagli addetti ai lavori per quanto riguarda il mercato dell'Eredivisie. Come scrive su Twitter il giornalista, la Roma provò a portarlo a Trigoria già nel 2017, quando era appena diventato maggiorenne e ora il classe 99, che andrà in scadenza nel prossimo giugno 2021, è sul taccuino di diverse società italiane, tra cui anche i giallorossi.

