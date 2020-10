Calciomercato Roma, retroscena Pedro: era stato offerto anche alla Juve

Pedro, l'esterno d'attacco spagnolo tra i convocati contro il Milan questa sera, è stato un grande acquisto per il club giallorosso che lo ha preso a parametro zero.

Alle stesse condizioni era stato offerto alla Juve che ha poi optato per scelta strategiche diverse, volte a favorire un mercato Under 30 soprattutto in quel reparto.

Anche il cambio panchina in casa Juventus con l'addio di Sarri (a cui l'acquisto di Pedro era vincolato per la stima nei confronti del giocatore da parte del tecnico) ha comportato scelte differenti.

(calciomercato.com)

