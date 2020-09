Calciomercato Roma: Santon rifiuta il Besiktas. Il Genoa chiede informazioni per il terzino

Eliminare gli esuberi in rosa per poter puntare a calciatori che siano funzionali. Questo il mantra che si recita a Trigoria nel corso di questo calciomercato, iniziato ufficialmente nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira in un tweet, Davide Santon avrebbe rifiutato un'offerta del Besiktas - il laterale preferirebbe rimanere in Italia -, ma il club turco non sarebbe l'unico ad essere interessato al terzino ex Inter. Su di lui anche il Genoa, che avrebbe richiesto informazioni per lui alla Roma.