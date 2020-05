Calciomercato Roma: Perotti piace alla Fiorentina ma c'è l'ostacolo ingaggio da superare

La Fiorentina è sulle tracce di Diego Perotti. L'argentino infatti sembra destinato a lasciare Trigoria durante la prossima estate e il club viola potrebbe essere la sua nuova destinazione. Ieri infatti Joe Barone, dg della Fiorentina, ha rivelato che insieme al ds Pradè sta lavorando per acquistare "un giocatore che mi piace tanto", e il giocatore in questione potrebbe essere proprio Perotti. Attualmente l'ostacolo per un trasferimento dell'ex Genoa a Firenze è rappresentato dall'ingaggio da tre milioni netti percepito dall'esterno. Quella per Perotti comunque non è l'unica operazione in ballo tra i due club: anche Spinazzola e Florenzi infatti interessano alla Viola, mentre Biraghi è un profilo che interessa il club giallorosso.

(La Nazione)