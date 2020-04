Calciomercato Roma: adesso il Man Utd potrebbe cedere Smalling a fine stagione

L'emergenza Coronavirus stravolge i piani di mercato dei più importanti club europei. E' il caso del Manchester United, che fino a poche settimane fa non sembrava propenso ad andare incontro alla Roma per il riscatto di Smalling. Adesso però le cose sono cambiate. I Red Devils infatti hanno intenzione di acquistare almeno tre rinforzi, ma ad ogni acquisto corrisponderà ad una cessione. Per questa adesso gli addii a titolo definitivo di Pereira, Sanchez e Smalling sembrano quasi scontati. Dal canto suo Smalling ha più volte espresso il suo gradimento per Roma e, alla luce dei fatti, la sua permanenza nella Capitale sembra molto più semplice.

(manchestereveningnews.co.uk)