Calciomercato Roma, Badia rilancia: "Belghali molto vicino ai giallorossi". Sullo sfondo anche Sogliano

A parlare è stato Tommaso Badia, giornalista di CalcioHellas, intervenuto durante una trasmissione di Radio Manà Manà, dove ha fatto il punto su due situazioni che potrebbero intrecciare il futuro di Verona e giallorossi: quella legata a Reda Belghali e quella del ds Sean Sogliano .

"La stagione del Verona è stata costellata da episodi sfortunati. La Roma è molto avanti per Belghali, salvo cataclismi i giallorossi sono destinati ad essere la nuova casa del calciatore. La valutazione del ragazzo è difficile da ipotizzare, gli scaligeri retrocederanno e non avranno molta forza di opposizione. Non so quanto Sogliano sia pronto per la Roma, ha un carattere molto forte. Il DS ha una proposta di rinnovo con l’Hellas, ma sembrerebbe stia tentennando per alcune avance arrivate da altre squadre".