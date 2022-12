Calciomercato Roma: il Sassuolo vuole Bove a titolo definitivo. Nella trattattiva anche Frattesi

Nonostante l'interesse del Lecce, il Sassuolo sembrerebbe aver fatto un allungo importante per Edoardo Bove. Come scrive il sito di Sportitalia, il club neroverde sarebbe disposto ad arrivare al giocatore a titolo definitivo. Nei dialoghi tra le due squadre potrebbe rientrare anche Davide Frattesi che già in estate è stato un obiettivo designato della squadra giallorossa. Tiago Pinto cercherà di sondare il terreno per il centrocampista, già con vista sul prossimo mese di giugno.

