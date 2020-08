Prosegue il lavoro del Napoli per arrivare a Jordan Veretout. Il francese è ormai un obiettivo dichiarato del tecnico Gattuso, anche se il club azzurro non ha fretta di affondare il colpo. Come riporta l'emittente radiofonica, a Roma potrebbe aprire ad una partenza del centrocampista, specie se non sarà ceduto Diawara, anche se l'entourage di Veretout, oltre alle commissioni, richiede un ingaggio da almeno 3-3,5 milioni di euro.

(Radio Kiss Kiss)