Il futuro di Juan Jesus prende sempre più la direzione di Genova. Il difensore brasiliano, infatti, è un obiettivo del Genoa, per una trattativa che l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, definisce "ai dettagli".

In mattinata, il quotidiano 'Il Secolo XIX' aveva parlato di un interesse dei liguri anche per un altro romanista in uscita, Davide Santon.