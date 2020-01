LIVE - Calciomercato Roma, accordo con il Barcellona per Carles Perez: nessuna 'recompra', ma prelazione in caso di futura cessione

Carles Perez l'esterno individuato dalla Roma per rinforzare la rosa di Fonseca dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo. Dopo lo stop delle ultime ore, sembra essersi sbloccata la trattativa con il classe 1998 sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

15.50 - Si sblocca l'affare Roma-Barcellona per Perez: è stato trovato l'escamotage tra diritto di recompra che volevano a tutti i costi i catalani e nessuna recompra come chiedevano i giallorossi. Come scrivono in Spagna, infatti, il Barcellona ha rinunciato ad inserire il diritto di recompra per il classe 1998, riservandosi un'opzione di prelazione in caso di futura cessione di Perez. Il giocatore, che si trasferirà in giallorosso per 15 milioni di euro, già domani sarà nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto.

14.50 - ESCLUSIVA LR24 - Ultime ore di mercato convulse in casa Roma: manca ancora l’esterno offensivo tanto richiesto da Fonseca dopo l’infortunio di Zaniolo. Il nome caldo in questi minuti è quello di Carles Perez del Barcellona. Il nodo che tiene banco da 24 ore è però quello della recompra che i blaugrana vogliono inserire per il talento classe 1998. Senza recompra non si tratta nemmeno: è questo il diktat del Barcellona, forte anche del fatto che il giocatore è appetito da altri club con i quali l'eventualità di inserire tale diritto non sarebbe un problema

